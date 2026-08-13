«Современные методы — агентские и подъёмные». Гаджиев ответил экс-главе Дагестана Меликову

Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на слова экс-главы Дагестана Сергея Меликова, который объяснил его отстранение «внедрением более современных подходов в спортивной и финансовой части». До этого Гаджиев критиковал генерального директора махачкалинцев Шамиля Газизова, которого называл манипулятором.

— Что такое «более современные методы» в их трактовке, понять в целом несложно. Разногласия заключаются не в методах, а в принципах. Противоречия — не в выборе, а в суммах. Измеряются — не прогрессом игроков и команды, а деньгами. Ничего нового. Ваша цена против нашей, агентские выплаты, подъёмные, премиальные, бонусы — «более современные методы» базируются на понятной, но очень примитивной платформе.

Кто ответит на простой вопрос: почему в новый состав учредителей вошёл «стремительно растущий» [Савелий] Козлов (коммерческий директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата») и начальник охраны главы республики [Мурадхан] Муртазалиев? На каком основании? Почему там не должны были оказаться люди, которые вложили в становление «Динамо» не только собственные силы и средства, но и душу?

Что и говорить, всесторонне продуманное решение: ввести в состав учредителей крёстного сына главы Дагестана и начальника его охраны, пятиборцу Газизову передать не только спортивный блок, но и все рычаги управления, а несовременному Гаджиеву подарить книгу «Профессор: от «Динамо» до «Динамо» — и отправить в почётную отставку.

— «Гаджи Муслимовичу в прошлом году исполнилось 80 лет. Он награждён государственной наградой указом президента РФ. Ему возданы все необходимые почести» — ещё одна цитата из интервью Меликова. Аргумент?

— Конечно. 80 — серьёзный возраст. Однако если мы, например, сядем играть в шахматы — думаю, шансов на победу у него будет примерно 0. Если вдруг на турнике решим качнуться — предположу, что мне за свою физическую форму стыдно не будет. В год празднования юбилея моей младшей дочке было 11 лет — тоже, наверное, о чём-то говорящий факт.

Возраст — на самом деле, занимательная штука. Кто-то в 40 лет уже глубокий старик, а для кого-то и сотня не в счёт. Цифры — это всего лишь цифры, — приводит слова Гаджиева Sport24.