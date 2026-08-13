«Наполи» договорился об аренде защитника «Челси» Бадьяшиля — Романо

«Наполи» согласовал с «Челси» условия аренды защитника Бенуа Бадьяшиля. Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, итальянский клуб заплатит «синим» € 3 млн за аренду игрока. Также в контракте предусмотрен пункт о выкупе защитника за € 27 млн.

В сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги 25-летний Бенуа Бадьяшиль провёл восемь матчей. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отметился. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.