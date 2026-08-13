Зарплата Рейндерса в «Аль-Кадисии» составит € 20 млн в год — De Telegraaf

«Аль-Кадисия» предложила полузащитнику «Манчестер Сити» Тейани Рейндерсу пятилетний контракт с зарплатой в € 20 млн в год. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, в ближайшее время 28-летнему футболисту предстоит пройти медобследование.

Ранее СМИ сообщали, что клуб из Саудовской Аравии готов заплатить около € 60 млн за переход Рейндерса.

В минувшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: