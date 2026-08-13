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Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн, сделка подтверждена — Романо

Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 50 млн, сделка подтверждена — Романо
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес переходит из «Барселоны» в «ПСЖ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сделка по трансферу форварда подтверждена. Сине-гранатовые получат от парижского клуба компенсацию в размере € 50 млн.

По данным источника, Ферран Торрес хотел перейти только в «ПСЖ», и соглашение было достигнуто после нескольких дней переговоров. Контракт испанца с каталонским клубом был рассчитан до лета следующего года.

Текущим летом Торрес в составе сборной Испании принимал участие на чемпионате мира — 2026, где его гол принёс национальной команде победу над Аргентиной (1:0 д. вр.) в финальном матче.

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