Вологодское «Динамо» обыграло «Тверь» в матче Кубка России

Завершился матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречались вологодское «Динамо» и «Тверь». Встреча проходила на стадионе «​Динамо​»​ в Вологде. В качестве главного арбитра выступил Леонид Воробьев. Победу со счётом 2:0 праздновала команда хозяев.

Счёт открыл Никита Киреев. Полузащитник бело-голубых отличился в начале встречи на 11-й минуте, реализовав пенальти. В конце первого тайма на 45+3-й минуте хавбек Данил Сподарец ударом с 11-метровой отметки увеличил преимущество «Динамо».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто.