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Судья, которому отказали во въезде в США на ЧМ, сделал пост после матча Суперкубка УЕФА

Судья, которому отказали во въезде в США на ЧМ, сделал пост после матча Суперкубка УЕФА
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Сомалийский судья Омар Абдулкадир Артан на странице в социальной сети X сделал публикацию после матча Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» (2:1), где он выступил в качестве главного арбитра.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

«Это был мой чемпионат мира», — написал Артан. При этом судья опубликовал фотографию медали, полученной за работу на матче Суперкубка УЕФА.

Фото: Из личного архива Омара Артана

Напомним, Артан не работал на мировом первенстве 2026 года, поскольку ему отказали во въезде в США. Сомалийский рефери прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, при этом причины не были озвучены. Позднее стало известно, что Артан обслужит игру Суперкубка УЕФА.

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