Судья, которому отказали во въезде в США на ЧМ, сделал пост после матча Суперкубка УЕФА

Сомалийский судья Омар Абдулкадир Артан на странице в социальной сети X сделал публикацию после матча Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» (2:1), где он выступил в качестве главного арбитра.

«Это был мой чемпионат мира», — написал Артан. При этом судья опубликовал фотографию медали, полученной за работу на матче Суперкубка УЕФА.

Фото: Из личного архива Омара Артана

Напомним, Артан не работал на мировом первенстве 2026 года, поскольку ему отказали во въезде в США. Сомалийский рефери прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, при этом причины не были озвучены. Позднее стало известно, что Артан обслужит игру Суперкубка УЕФА.

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