Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли» в Про-Лиге

Полузащитник Эдуард Сперцян забил в дебютном матче в составе «Аль-Ахли» в саудовской Про-Лиге. На 25-й минуте бывший футболист «Краснодара» поразил ворота клуба «Аль-Диръия». Игра проходит на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. В прямом эфире матч можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Напомним, 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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