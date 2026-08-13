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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 13 августа 2026, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 13 августа, календарь, таблица
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В четверг, 13 августа, состоялись два матча второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты встреч второго раунда Пути регионов Кубка России на 13 августа:

«Спартак-Нальчик» – «Алания» – 3:3 (4:2 пен.);
«Динамо» Вологда – «Тверь» – 2:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша турнира красно-белые победили «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» забил Дуглас Аугусто. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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