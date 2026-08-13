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Фото: эмоции Сперцяна после дебютного гола за «Аль-Ахли» в Про-Лиге

Фото: эмоции Сперцяна после дебютного гола за «Аль-Ахли» в Про-Лиге
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Полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян эмоционально отпраздновал гол в ворота «Аль-Диръии» в матче 1-го тура Про-Лиги. Этот мяч стал дебютным для футболиста за саудовскую команду в местном чемпионате. Сперцян поразил ворота соперника на 25-й минуте. Игра проходит на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. В прямом эфире встречу можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фото: Кадр из трансляции Okko

Напомним, 7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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