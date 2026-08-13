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Стали известны все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027

Стали известны все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027
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В четверг, 13 августа, определились все пары третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. На следующем этапе нижней сетки в турнире примут участие 28 команд.

Все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России:

«Дружба» — «Нефтяник»;
«Динамо» Ставрополь — «Астрахань»;
«Волгарь» — «Спартак‑Нальчик»;
КДВ — «Чертаново»;
«Динамо» Барнаул — «Иртыш»;
«Носта» — «Сокол»;
«Динамо» Киров — «Амкар»;
«Торпедо» Миасс — «Волна»;
«Динамо» Санкт‑Петербург — «Динамо» Вологда;
«Луки‑Энергия» — «Череповец»;
«Торпедо» Владимир — «Красное Знамя СиндЕкат»;
«Авангард» — «Калуга»;
«Рязань» — «Спартак» Тамбов;
2Drots — «Муром».

Матчи третьего раунда Пути регионов состоятся 25-27 августа.

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