Стали известны все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России сезона-2026/2027

В четверг, 13 августа, определились все пары третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. На следующем этапе нижней сетки в турнире примут участие 28 команд.

Все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России:

«Дружба» — «Нефтяник»;

«Динамо» Ставрополь — «Астрахань»;

«Волгарь» — «Спартак‑Нальчик»;

КДВ — «Чертаново»;

«Динамо» Барнаул — «Иртыш»;

«Носта» — «Сокол»;

«Динамо» Киров — «Амкар»;

«Торпедо» Миасс — «Волна»;

«Динамо» Санкт‑Петербург — «Динамо» Вологда;

«Луки‑Энергия» — «Череповец»;

«Торпедо» Владимир — «Красное Знамя СиндЕкат»;

«Авангард» — «Калуга»;

«Рязань» — «Спартак» Тамбов;

2Drots — «Муром».

Матчи третьего раунда Пути регионов состоятся 25-27 августа.