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РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли» в официальном матче

РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли» в официальном матче
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Альфа-Банк Российская Премьер-Лига в телеграм-канале отреагировала на дебютный гол полузащитника Эдуарда Сперцяна за «Аль-Ахли» в официальном матче. На 25-й минуте бывший футболист «Краснодара» поразил ворота «Аль-Диръии» в 1-м туре саудовской Про-Лиги.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

«25 минут понадобилось Эдуарду Сперцяну для дебютного гола в официальном матче за «Аль-Ахли». Продолжай в том же духе, Эдо», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и с 2021 года выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

Действующее трудовое соглашение Сперцяна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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