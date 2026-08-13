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«Арсенал» и «Галатасарай» обсудили возможный трансфер Осимхена — The Telegraph

«Арсенал» и «Галатасарай» обсудили возможный трансфер Осимхена — The Telegraph
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Лондонский «Арсенал» и «Галатасарай» обсудили возможный трансфер нападающего турецкого клуба Виктора Осимхена. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, во время переговоров о вероятном переходе игрока «канониров» Габриэла Мартинелли в стамбульскую команду, стороны обсудили трансфер нигерийского форварда. При этом непонятно, попытается ли чемпион АПЛ подписать нападающего.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и восемью результативными передачами. Виктор перешёл в «Галатасарай» на постоянной основе 31 июля 2025 года, подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила € 75 млн, что стало абсолютным рекордом для турецкой Суперлиги.

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