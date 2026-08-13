Ферран Торрес получил разрешение на вылет для прохождения медобследования в «ПСЖ» — Романо

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес получил разрешение на вылет для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, форвард не принимает участие в тренировках сине-гранатовых, поскольку «Барселона» и «ПСЖ» обмениваются документами.

Ранее сообщалось, что французский гранд заплатит «блаугране» € 50 млн за переход Торреса.

Нападающий играет за «Барселону» с января 2022 года. В её составе Торрес трижды становился чемпионом Испании и выигрывал Суперкубок страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: