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Ферран Торрес получил разрешение на вылет для прохождения медобследования в «ПСЖ» — Романо

Ферран Торрес получил разрешение на вылет для прохождения медобследования в «ПСЖ» — Романо
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес получил разрешение на вылет для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, форвард не принимает участие в тренировках сине-гранатовых, поскольку «Барселона» и «ПСЖ» обмениваются документами.

Ранее сообщалось, что французский гранд заплатит «блаугране» € 50 млн за переход Торреса.

Нападающий играет за «Барселону» с января 2022 года. В её составе Торрес трижды становился чемпионом Испании и выигрывал Суперкубок страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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