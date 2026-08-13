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«ПСЖ» хочет подписать Кубарси из «Барселоны» после трансфера Феррана Торреса — Tuttosport

«ПСЖ» хочет подписать Кубарси из «Барселоны» после трансфера Феррана Торреса — Tuttosport
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Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси. Как сообщает издание Tuttosport, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи хочет видеть его в качестве будущей замены бразильскому капитану Маркиньосу, чей контракт действует до лета 2028 года.

По данным источника, Кубарси также привлекает интерес многих ведущих европейских клубов благодаря своему исключительному пониманию игры, уверенности, точности в оборонительных действиях и умению строить игру от обороны, несмотря на свой юный возраст.

Текущим летом Кубарси стал чемпионом мира вместе со сборной Испании, а также был признан лучшим защитником турнира. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» и «ПСЖ» договорились о трансфере нападающего Феррана Торреса за € 50 млн.

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