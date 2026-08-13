«Спартак» поздравил Мельникову, завоевавшую золотую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике

«Спартак» в телеграм-канале поздравил Ангелину Мельникову, которая завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

«Ангелина Мельникова — пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике!

Болельщица «Спартака» показала лучший результат в личном многоборье на турнире в Хорватии. Искренне поздравляем и безумно гордимся!» — написано в сообщении.

В сумме за четыре снаряда спортсменка набрала 55,932 балла (брусья — 14,266, опорный прыжок — 14,333, бревно — 13,833, вольные упражнения — 13,800).

Также Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года и трёхкратной чемпионкой мира.

Как появился «Спартак»: