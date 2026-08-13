Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик оценил трансферы команды в летнее межсезонье

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил состояние своей команды перед началом сезона-2026/2027 и отметил новичков команды Андрея Сантоса и Юри Тилеманса.

«Думаю, мы во многом прибавили, на мой взгляд, это отчасти связано с опытом прошлого сезона. Так что дело не только в новых игроках. Думаю, что многое из того, что мы пережили в прошлом сезоне, помогло улучшить игру отдельных игроков как с точки зрения возраста, так и с точки зрения опыта.

И, конечно, с приходом Андрея и Юри в середину поля мы значительно прибавили. Так что да, мы определённо движемся в правильном направлении», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кэррик возглавил «красных дьяволов» по ходу минувшего сезона. В итоге манкунианцы заняли третье место в АПЛ.