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Майкл Кэррик поделился ожиданиями от выступления «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2026/2027

Майкл Кэррик поделился ожиданиями от выступления «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2026/2027
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился ожиданиями от выступления своей команды в сезоне-2026/2027.

«Прежде всего мы хотим побеждать, но также желаем получать удовольствие от игры. Пожалуй, самое важное, что я услышал за последние пару месяцев, путешествуя и общаясь с болельщиками — это их воодушевление. Это желание смотреть и непредсказуемость, когда сегодня может произойти что-то, что я хочу увидеть. Хочу быть частью этого.

Вот почему мы любим эту игру, вот почему мы любим этот клуб, потому что иногда нам приходится нелегко. Но в этом есть своя прелесть, прекрасно понимаю, что нам нужно делать всё определённым образом. Но да, конечно, главное — это победа. Мы должны стремиться к этому как можно чаще», — приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы начнут наступающий сезон матчем с «Халл Сити» 22 августа.

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