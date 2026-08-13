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Аль-Диръия — Аль-Ахли, результат матча 13 августа 2026, счет 0:1, 1-й тур Про-Лиги 2026/2027

Гол Сперцяна позволил «Аль-Ахли» победить «Аль-Диръию» в матче 1-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 1-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались «Аль-Диръия» и «Аль-Ахли». Игра прошла на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире матч показывал сервис Okko. Игру также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

На 25-й минуте победный гол «Аль-Ахли» забил полузащитник Эдуард Сперцян. Этот мяч стал дебютным для футболиста в официальной встрече за саудовскую команду.

В следующем туре «Аль-Ахли» встретится с «Абхой». Эта игра состоится 22 августа. Во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Диръия» сыграет с «Аль-Хазмом». Этот матч пройдёт 21 августа.

Действующим чемпионом Про-Лиги является «Аль-Наср».

Календарь Про-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2026/2027
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