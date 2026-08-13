Душан Влахович высказался о «Ювентусе» после перехода в «Бешикташ»

Экс-форвард «Ювентуса» Душан Влахович высказался о своём бывшем клубе после перехода в турецкий «Бешикташ». В июне текущего года сербский нападающий покинул туринский клуб в статусе свободного агента.

«Бывают моменты, когда трудно подобрать нужные слова. И это один из них. Когда я приехал в Турин, у меня была огромная мечта, сильное желание доказать, кто я есть, гордость от того, что я ношу футболку, которая хранит в себе невероятную историю. Мой путь с «Ювентусом» подошёл к концу. Это были насыщенные годы. Годы побед, голов, огромной радости, но и трудных моментов. Но я всегда старался выкладываться на полную, каждый раз, когда выходил на поле.

Потому что носить эту футболку означает нести на своих плечах историю итальянского футбола, за это я всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить «Ювентус», Андреа Аньелли, Джона Элкана и всю семью, всех людей, которые работают за кулисами каждый день, моих тренеров и особенно моих товарищей по команде. Мы провели вместе гораздо больше, чем 90 минут на футбольном поле. Некоторые моменты останутся со мной на всю жизнь. Спасибо Турину, городу, который принял меня и стал моим домом. Я вырос здесь не только как футболист, но прежде всего как мужчина.

И спасибо вам, болельщики «Ювентуса». Каждая кричалка, каждый ребёнок в моей футболке, каждое празднование на трибунах, каждое объятие после гола: эти образы я буду нести с собой, куда бы я ни пошёл. В футболе пути меняются, но то, что мы пережили, никогда не исчезает. Покидаю Турин с множеством воспоминаний, с благодарностью и с осознанием того, что оставил здесь частичку себя.

Я приехал с желанием стать частью истории «Ювентуса». Уезжаю, зная, что «Ювентус» навсегда останется частью моей. Спасибо, «Юве». Спасибо, Турин. Спасибо всем», — написал Влахович в соцсети.