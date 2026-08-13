Дин Хёйсен упомянул бывших легенд «Реала», объяснив смену игрового номера в клубе

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен высказался о смене игрового номера в клубе. 21-летний игрок с нового сезона будет выступать под четвёртым номером. В прошлом году испанец играл с 24-м номером на футболке.

«Всегда мечтал играть за «Реал» под четвёртым номером. Когда я был маленьким, мой великий кумир Серхио Рамос всегда носил четвёртый номер и был настоящей легендой «Реала» и мирового футбола. До сих пор помню, как играл в его бутсах SR4, потому что хотел быть похожим на него. До него другая легенда футбола, Фернандо Йерро, играл под ним за «Реал» и для меня это делает его ещё более особенным, потому что он, как и я, из Малаги.

Позже к нему присоединилась ещё одна великая легенда футбола, и я имел удовольствие разделить с ним раздевалку. Давид Алаба, несомненно, был одним из лучших товарищей по команде и людей, которых я встречал в этом виде спорта. Он всегда много работал и всегда был рядом, чтобы помочь всем своим опытом и лидерством. Хочу поблагодарить клуб, президента, игроков и всех болельщиков этого великого клуба.

Знаю, прошлое этого номера полно легенд, надеюсь, что смогу написать свою историю и что однажды люди сочтут меня достойным носить эту футболку и этот номер. Что я точно знаю, так это то, что буду выкладываться на полную каждый день, будь то на тренировке или в матче. Спасибо», — написал Хёйсен в соцсети.