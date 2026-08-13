15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш топчик». «Краснодар» отреагировал на победный гол Сперцяна в стартовом туре Про-Лиги

«Наш топчик». «Краснодар» отреагировал на победный гол Сперцяна в стартовом туре Про-Лиги
Комментарии

«Краснодар» в телеграм-канале отреагировал на победный гол своего воспитанника, полузащитника «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна в матче с «Аль-Диръией» (1:0) в 1-м туре саудовской Про-Лиги. Этот мяч стал дебютным для бывшего футболиста «быков» в официальной встрече за «Аль-Ахли».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

«Эдо, как же ты хорош. Первый матч за «Аль-Ахли», сразу дебютный гол и победа в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии. Наш топчик», — написано в сообщении «Краснодара».

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника. Сперцян выступал за основную команду с 2021 года. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

Материалы по теме
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли» в официальном матче

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android