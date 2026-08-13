«Наш топчик». «Краснодар» отреагировал на победный гол Сперцяна в стартовом туре Про-Лиги

«Краснодар» в телеграм-канале отреагировал на победный гол своего воспитанника, полузащитника «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна в матче с «Аль-Диръией» (1:0) в 1-м туре саудовской Про-Лиги. Этот мяч стал дебютным для бывшего футболиста «быков» в официальной встрече за «Аль-Ахли».

«Эдо, как же ты хорош. Первый матч за «Аль-Ахли», сразу дебютный гол и победа в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии. Наш топчик», — написано в сообщении «Краснодара».

7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход армянского полузащитника. Сперцян выступал за основную команду с 2021 года. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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