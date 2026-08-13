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Маркиньос стал вторым самым титулованным игроком мира после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Маркиньос стал вторым самым титулованным игроком мира после победы «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
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Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос завоевал свой 42-й трофей после победы французской команды в Суперкубке УЕФА — 2026. Парижский клуб обыграл английскую «Астон Виллу» со счётом 2:1. Таким образом, бразилец стал вторым среди самым титулованных футболистов мира.

Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Кварацхелия – 20'     1:1 Маджо – 45'     2:1 Дуэ – 61'    

Маркиньос обошёл экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, на счету которого 41 трофей. Возглавляет список нападающий «Интер Майми» и аргентинской национальной команды Лионель Месси, который побеждал в 46 турнирах.

Защитник парижан за свою карьеру 11 раз выиграл чемпионат Франции, дважды Лигу чемпионов и по одному разу Кубок Либертадорес и Кубок Америки. Помимо этого, бразилец неоднократно побеждал в Кубке Франции (восемь раз), Суперкубке Франции (10) и Кубке французской лиги (6).

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