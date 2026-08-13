MD: «Барселона» получит € 35 млн чистой прибыли от продажи Ф. Торреса и сэкономит € 8 млн

«ПСЖ» заплатит «Барселоне» около € 50 млн за переход нападающего Феррана Торреса, € 11 млн из которых будут потрачены на амортизацию. Каталонский клуб получит чуть более € 35 млн чистой прибыли от продажи форварда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» также сэкономит € 8 млн, которые она должна была заплатить «Манчестер Сити» в случае продления контракта с Торресом. Кроме того, английскому клубу полагался процент с продажи игрока при условии, что сделка превысит € 55 млн. Подчёркивается, что грядущий уход нападающего высвободит место в зарплатной ведомости «блауграны», что важно с точки зрения соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: