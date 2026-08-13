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Криштиану Роналду одним словом прокомментировал возобновление тренировок с «Аль‑Насром»

Криштиану Роналду одним словом прокомментировал возобновление тренировок с «Аль‑Насром»
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Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лаконично прокомментировал возобновление тренировок с командой перед стартом сезона-2026/2027. 41-летний форвард присоединился к команде после отпуска, вызванного чемпионатом мира 2026 года и последующей свадьбой.

«Вернулся», — написал Роналду в соцсети X, прикрепив фотографии с тренировки.

Сезон саудовской Про-Лиги стартовал сегодня тремя матчами 1-го тура, в одном из которых за «Аль‑Ахли» дебютировал воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Полузащитник отметился голом и помог своей команде победить «Аль-Диръию» (1:0). «Аль-Наср» Роналду в 1-м туре встретится с клубом «Аль-Фатех» 15 августа.

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