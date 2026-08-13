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Хартс — Бенфика, результат матча 13 августа 2026, счет 1:1, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2026/2027

«Бенфика» обыграла «Хартс» по сумме встреч и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались шотландский «Хартс» и португальская «Бенфика». Игра прошла на стадионе «Тайнкастл Парк» в Эдинбурге. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Окончен
1 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Magnusson – 77'     1:1 Лукебакио – 79'    

Счёт открыл полузащитник шотландской команды Томас Магнуссон во втором тайме на 77-й минуте. Через две минуты хавбек «Бенфики» Доди Лукебакио сравнял счёт.

В первом матче «Бенфика» разгромила «Хартс» со счётом 6:1. Таким образом, португальская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с датским «Орхусом». Первая встреча пройдёт 20 августа, ответная — 27 августа.

Календарь квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027
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