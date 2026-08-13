«Бенфика» обыграла «Хартс» по сумме встреч и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались шотландский «Хартс» и португальская «Бенфика». Игра прошла на стадионе «Тайнкастл Парк» в Эдинбурге. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыл полузащитник шотландской команды Томас Магнуссон во втором тайме на 77-й минуте. Через две минуты хавбек «Бенфики» Доди Лукебакио сравнял счёт.

В первом матче «Бенфика» разгромила «Хартс» со счётом 6:1. Таким образом, португальская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с датским «Орхусом». Первая встреча пройдёт 20 августа, ответная — 27 августа.