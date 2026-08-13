Видео: «Аль-Наср» поздравил Роналду с женитьбой

Главный тренер «Аль-Насра» Ангелос Постекоглу поздравил нападающего и капитана команды Криштиану Роналду с женитьбой. После слов тренера одноклубники поаплодировали португальскому футболисту.

«Аль-Наср» поздравил Роналду с женитьбой:

Ранее СМИ сообщали, что Роналду и модель Джорджина Родригес сыграли свадьбу на выходных (8-9 августа). Подчёркивалось, что они поженились в соборе Фуншала, после чего отпраздновали свадьбу в пятизвёздочном отеле. Гостей отеля уведомили, что два этажа и несколько барных зон будут закрыты.

Фуншал — родной город и место рождения Роналду. Португальский футболист сделал предложение модели в 2025 году. Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года.