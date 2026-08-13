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Педри, Гави и Бальде навестили Руни Барджи в больнице, игрок «Барселоны» порвал «кресты»

Педри, Гави и Бальде навестили Руни Барджи в больнице, игрок «Барселоны» порвал «кресты»
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Футболисты «Барселоны» Педри, Гави, Алекс Бальде, а также защитник Эктор Форт навестили одноклубника Руни Барджи в больнице. Футболист травмировал крестообразные связки колена перед стартом сезона. Фотографией с партнёрами по команде поделился сам Барджи.

Фото: Личный архив Руни Барджи

«Люблю вас, парни. Спасибо, что навестили», — подписал фото Барджи в соцсети.

В сезоне-2023/2024 швед уже пропускал 11 месяцев из-за травмы колена. Ранее сообщалось, что Барджи может покинуть «Барселону» после прихода в клуб игроков группы атаки Энтони Гордона и Карима Адейеми. Интерес к игроку проявляли команды из Бундеслиги, Эредивизии, Лиги 1, португальской лиги и Серии А.

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