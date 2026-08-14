В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Круговому

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию об интересе европейских клубов и «Спартака» к защитнику Данилу Круговому.

— Круговой говорил, что летом клубу поступали предложения по нему из Европы. Что это за команды?

— Клуб не получал официальных предложений по Круговому. Хотя я считаю, что это очень сильный футболист, один из лидеров ЦСКА. Допускаю при этом, что были разговоры у агента Кругового.

— Ещё в СМИ была информация про интерес «Спартака». Они обращались к вам по Круговому?

— До меня эта информация не доходила. Опять же, возможно, что-то было на уровне разговоров агента с кем-то из представителей этого клуба. С нами этот вопрос не обсуждался. Достаточно часто общаюсь с генеральным директором «Спартака», не понаслышке знаю коллег, которые трудятся в спортивном департаменте «Спартака». Поэтому я точно могу сказать, что не было даже намёка на то, чтобы начать какие-то переговоры по Круговому, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Круговой выступает в составе ЦСКА с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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