Хвича Кварацхелия начнёт работать с агентом Усмана Дембеле — Романо

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия станет клиентом Муссы Сиссоко, агентом одноклубника грузина Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, вингер уже договорился о подписании контракта с новым агентом. Напомним, предыдущий представитель Кварацхелии, Мамука Джугели, перестал сотрудничать с футболистом в апреле 2026 года.

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 48 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 19 забитых мячей и 11 голевых передач. Контракт грузинского полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в € 140 млн.