«Аталанта» арендовала у «Удинезе» защитника сборной Дании с опцией выкупа

Центральный защитник Томас Кристенсен перебрался из «Удинезе» в «Аталанту». Как сообщает пресс-служба клуба из Бергамо, 24-летний датчанин присоединился к новой команде на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определённых условий.

«Семьи Перкасси и Пальюка, а также весь клуб «Аталанта» тепло приветствуют Томаса и желают ему всяческих успехов как в личном, так и в командном плане, в футболке «нерадзурри», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аталанты».

Кристенсен выступает в Италии с 2023 года. В «Удинезе» он перебрался из датского «Орхуса». Специализирующийся на трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.