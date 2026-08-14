УЕФА показал надпись на мяче Суперкубка от судьи, которому отказали во въезде в США на ЧМ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на странице в социальной сети X опубликовала фотографию мяча Суперкубка УЕФА 2026 года с подписью главного судьи встречи Омара Абдулкадира Артана. В указанной игре «ПСЖ» победил «Астон Виллу» со счётом 2:1.

«Это был мой чемпионат мира», — написал Артан на мяче.

Фото: UEFA

Напомним, Артан не работал на мировом первенстве 2026 года, поскольку ему отказали во въезде в США. Сомалийский рефери прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако ему не разрешили въехать, при этом причины не были озвучены. Позднее стало известно, что Артан обслужит игру Суперкубка УЕФА.

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