Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 13 августа

В четверг, 13 августа, прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы сезона-2026/2027 на 13 августа:

«Гурник» З (Польша) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1 (1:2 по сумме встреч);

«Омония» (Кипр) – «Линкольн» (Гибралтар) – 1:0 (2:1);

«Бешикташ» (Турция) – «Градец-Кралове» (Чехия) – 1:0 (2:0);

«Университатя» Кр (Румыния) – КуПС (Финляндия) – 2:1 (3:2);

«Пафос» (Кипр) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 3:3 (3:4);

«Викингур» Р (Исландия) – «Тун» (Швейцария) – 3:2 (3:5);

ЦСКА С (Болгария) – «Маккаби» Т-А (Израиль) – 1:3 (4:3);

«Андерлехт» (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 3:2 (4:2);

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Ягеллония» (Польша) – 1:1 (2:3);

«Хартс» (Шотландия) – «Бенфика» (Португалия) – 1:1 (2:7);

«Эгнатия» (Албания) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 5:1 (6:4).

Отметим, матч КИ Клаксвик (Фарерские острова) – «Лех» П (Польша) перенесён на пятницу, 14 августа.