«Челси» и «Манчестер Юнайтед» нацелены на форварда сборной Германии U21 — Caught Offside

Клубы английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании нападающего «Брюгге» и молодёжной сборной Германии Николо Трезольди. Как сообщает издание Caught Offside, на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также возможность приобретения форварда рассматривает «Тоттенхэм».

По данным источника, «Юнайтед», ищет конкурента нападающему Беньямину Шешко, а Трезольди привлекает своей относительно невысокой стоимостью. Предполагается, что запрашиваемая цена за игрока составит € 45-50 млн.

Сообщается, что Челси» также готов продать нынешних нападающих Лиама Делапа и Николаса Джексона, чтобы изменить ситуацию в атаке. «Тоттенхэм» же потратил значительные средства летом, но всё ещё нуждается в усилении нападения после завершения аренды форварда Рандаля Коло Муани.