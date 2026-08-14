Родри не хочет возвращаться в «Сити», пока идут переговоры с «Барселоной» — Sport.es

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пытается получить разрешение не возвращаться в Англию, пока не завершатся переговоры о его потенциальном переходе в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в четверг, 13 августа, у Родри закончился отпуск, в связи с чем в пятницу, 14 августа, он должен присоединиться к утренней тренировке «горожан». Подчёркивается, что в случае отказа испанец появится на тренировке. Футболист надеется, что разногласия между клубами относительно финансовой составляющей его перехода будет устранена.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 30-летний Родри провёл 21 матч, забив один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

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