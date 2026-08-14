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Юри Тилеманс извинился за слова про «Астон Виллу» после ухода в «Манчестер Юнайтед»

Юри Тилеманс извинился за слова про «Астон Виллу» после ухода в «Манчестер Юнайтед»
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманс извинился перед болельщиками «Астон Виллы» за слова о клубе после трансфера. После ухода из бирмингемской команды футболист назвал «красных дьяволов» клубом более высокого уровня.

«У меня никогда не было намерений оскорбить кого-либо моими словами или преуменьшить значимость футбольного клуба «Астон Вилла», который я безумно уважаю и которому благодарен за последние три года.

Так или иначе я должен признать свою ошибку и извиниться за выбор слов. Впредь буду более внимательным. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», — написал Тилеманс в соцсети.

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