Юри Тилеманс извинился за слова про «Астон Виллу» после ухода в «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Юри Тилеманс извинился перед болельщиками «Астон Виллы» за слова о клубе после трансфера. После ухода из бирмингемской команды футболист назвал «красных дьяволов» клубом более высокого уровня.

«У меня никогда не было намерений оскорбить кого-либо моими словами или преуменьшить значимость футбольного клуба «Астон Вилла», который я безумно уважаю и которому благодарен за последние три года.

Так или иначе я должен признать свою ошибку и извиниться за выбор слов. Впредь буду более внимательным. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», — написал Тилеманс в соцсети.