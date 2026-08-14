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Эдуард Сперцян высказался после победного гола в дебютном матче за «Аль-Ахли»

Эдуард Сперцян высказался после победного гола в дебютном матче за «Аль-Ахли»
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Новичок саудовского «Аль‑Ахли» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды над клубом «Аль-Диръия» (1:0) в 1-м туре Про-Лиги. Воспитанник «Краснодара» отметился победным голом в своём дебютном официальном матче за новую команду.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
13 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Диръия
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Сперцян – 25'    

«Хороший старт. Рад забить свой первый гол за команду! Впереди больше! Спасибо за вашу поддержку и поздравления!» — написал Сперцян в телеграм-канале, поделившись фотографиями с матча.

Сперцян перешёл в «Аль‑Ахли» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 22 млн. Во 2-м туре «Аль‑Ахли» сыграет дома с клубом «Абха». Встреча запланирована на субботу, 22 августа.

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