Эдуард Сперцян высказался после победного гола в дебютном матче за «Аль-Ахли»

Новичок саудовского «Аль‑Ахли» Эдуард Сперцян высказался о победе своей команды над клубом «Аль-Диръия» (1:0) в 1-м туре Про-Лиги. Воспитанник «Краснодара» отметился победным голом в своём дебютном официальном матче за новую команду.

«Хороший старт. Рад забить свой первый гол за команду! Впереди больше! Спасибо за вашу поддержку и поздравления!» — написал Сперцян в телеграм-канале, поделившись фотографиями с матча.

Сперцян перешёл в «Аль‑Ахли» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 22 млн. Во 2-м туре «Аль‑Ахли» сыграет дома с клубом «Абха». Встреча запланирована на субботу, 22 августа.