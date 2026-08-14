15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может заработать € 14 млн на трансфере Рейндерса из «Ман Сити» в «Аль-Кадисию»

«Милан» может заработать € 14 млн на трансфере Рейндерса из «Ман Сити» в «Аль-Кадисию»
Комментарии

«Милан» может заработать € 14 млн на трансфере бывшего полузащитника команды Тейани Рейндерса из «Манчестер Сити» в саудовскую «Аль-Кадисию». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, при переходе нидерландского хавбека из итальянского клуба в английскую команду летом 2025 года, в соглашении были прописаны бонусы, которые «горожане» обязаны выплатить при выполнении определённых условий. Но в контракте также был пункт, по которому «Манчестер Сити» должен заплатить всю сумму бонусов, если Рейндерс покинет команду через один сезон и меньше. Таким образом, «россонери» получат € 14 млн при переходе футболиста в «Аль-Кадисию» в это трансферное окно.

В минувшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» забрал чемпиона мира у «Барсы», у «Сити» — большая продажа. Трансферы и слухи дня
«ПСЖ» забрал чемпиона мира у «Барсы», у «Сити» — большая продажа. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android