«Милан» может заработать € 14 млн на трансфере Рейндерса из «Ман Сити» в «Аль-Кадисию»

«Милан» может заработать € 14 млн на трансфере бывшего полузащитника команды Тейани Рейндерса из «Манчестер Сити» в саудовскую «Аль-Кадисию». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, при переходе нидерландского хавбека из итальянского клуба в английскую команду летом 2025 года, в соглашении были прописаны бонусы, которые «горожане» обязаны выплатить при выполнении определённых условий. Но в контракте также был пункт, по которому «Манчестер Сити» должен заплатить всю сумму бонусов, если Рейндерс покинет команду через один сезон и меньше. Таким образом, «россонери» получат € 14 млн при переходе футболиста в «Аль-Кадисию» в это трансферное окно.

В минувшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландца составляет € 50 млн.