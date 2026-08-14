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Sport.es назвал трёх защитников, за которыми следит «Барселона»

Sport.es назвал трёх защитников, за которыми следит «Барселона»
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«Барселона» проявляет интерес к трём центральным защитникам на текущий момент. Сине-гранатовые следят за левоногими футболистами. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, наиболее известным игроком, интересующим «блауграну», является футболист «Атлетика» из Бильбао Эмерик Лапорт, который составлял пару защитников с Пау Кубарси на чемпионате мира 2026 года.

Также каталонский клуб следит за Кастелло Люкеба из «Лейпцига». В его контракте есть сумма отступных в размере € 80 млн, однако «быки» могут продать 23-летнего игрока за меньшую сумму.

«Барселоне» интересен защитник «Бетиса» Натан. Сумма его отступных также составляет € 80 млн, но его готовы отпустить за более низкую цену. Ранее агент футболиста заявил об интересе со стороны сине-гранатовых.

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