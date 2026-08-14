Нападающий «Аякса» Мика Годтс подтвердил переговоры с «ПСЖ»

Фланговый нападающий амстердамского «Аякса» Мика Годтс подтвердил идущие переговоры с «Пари Сен-Жермен».

«Я рад играть за «Аякс». Да, переговоры с «ПСЖ» продолжаются. Сейчас я здесь и выкладываюсь на полную», — приводит слова Годтса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В минувшем сезоне 21-летний бельгийский вингер провёл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с нидерландской командой рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.