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Тренер киевского «Динамо» высказался о поражении от «Карабаха» в Лиге конференций

Тренер киевского «Динамо» высказался о поражении от «Карабаха» в Лиге конференций
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Карабахом», который завершился победой азербайджанцев со счетом 2:0.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Муаддиб – 12'     2:0 Кащук – 69'    

— Что, на ваш взгляд, изменил «Карабах» в своей игре после первого матча, что повлияло на сегодняшний матч?
— «Карабах» использовал свои возможности, и это сыграло ключевую роль.

— Прокомментируйте момент в начале второго тайма, когда Бражко потерял мяч, и Янкович вышел один на один с воротами. Во время игры ваши эмоции были очень бурными. Что можете сказать об этом сейчас?
— Вы видели: во втором тайме мы перехватили инициативу, начали играть выше. Я считаю, что создали три 100-процентных момента, в которых нужно было забивать. Но игра не прощает упущенных возможностей: там, где мы не забили, к сожалению, пропустили.

В целом во втором тайме мы контролировали игру. Хорошо переходили из обороны в атаку, отбирали мяч, быстро выходили вперёд, создавали моменты. Но, к сожалению, сегодня нам не хватило ни везения, ни мастерства, чтобы забить эти мячи. Вы видели, какие моменты у нас были.

— Мы заметили, что ваша команда часто играла через верховые передачи. Это было связано с тактикой на этот матч?
— В первом тайме вы видели, что команда соперника играла агрессивно, очень плотно накрывала нас. Поэтому мы не хотели вступать в борьбу и терять мяч возле собственной штрафной площади. Играли через Пономаренко, чтобы он цеплялся за мячи и помогал выходить из обороны.

Во второй половине команда соперника немного подсела, и мы начали увереннее контролировать мяч. После 25-30-й минуты стали действовать увереннее. Ещё раз подчеркну: соперник очень плотно прессинговал. К сожалению, мы не всегда уверенно выходили из-под этого прессинга, — приводит слова Костюка пресс-служба киевского «Динамо» на официальном сайте клуба.

Первый матч между киевским «Динамо» и «Карабахом» состоялся неделю назад, 6 августа. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты украинского клуба. Таким образом, «Карабах» квалифицировался в раунд плей-офф за выход в общий этап третьего по значимости еврокубка.

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