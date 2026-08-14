КОНМЕБОЛ и Федерация футбола Колумбии пожертвовали $ 1 млн пострадавшим от землетрясения

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) и Федерация футбола Колумбии пожертвовали $ 1 млн пострадавшим от сейсмической активности в регионе. Напомним, 10 августа 2026 года на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Число погибших достигло 265 человек, ещё 3494 человека получили травмы, а 496 числятся пропавшими без вести.

«В такие скорбные времена футбольная семья не может оставаться в стороне. Она должна оставаться единой и придерживаться социальной ответственности, которая характеризует этот вид спорта в регионе. По этой причине обе организации объединяют усилия, чтобы протянуть руку помощи колумбийскому народу в это время чрезвычайных трудностей.

Финансовая помощь будет направлена ​​через кампанию «Колумбия, одно сердце», возглавляемую первой леди Аной Лусией Пинедой.

КОНМЕБОЛ и Фонд помощи спортсменам призывают международное спортивное сообщество, клубы, партнёров и болельщиков продолжать поддерживать инициативы по сбору средств и обеспечению необходимыми товарами, направленные на преодоление этой чрезвычайной ситуации национального масштаба», — сообщает сайт Федерации футбола Колумбии.