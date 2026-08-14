В Уругвае во время матча произошла авария из-за вылетевшего со стадиона мяча

В Уругвае во время матча второго дивизиона между «Уругвай Монтевидео» и «Пайсанду» произошла авария из-за вылетевшего за пределы стадиона мяча. Встреча проходила в Монтевидео на арене «АНКАП Парк», вмещающей 1500 зрителей. Об этом сообщает аккаунт The Touchline в социальной сети X.

По ходу встречи мяч вылетел на дорогу, из-за чего нескольким машинам пришлось резко тормозить, что привело к дтп. В итоге из-за аварии движение на дороге было остановлено приблизительно на 20 минут.

При этом встреча была доиграна и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в матче забил нападающий Родригес Кабрал на 37-й минуте.