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Хавбек «Интера» Фраттези в ближайшие дни пройдёт медосмотр в «Лацио» — LGdS

Хавбек «Интера» Фраттези в ближайшие дни пройдёт медосмотр в «Лацио» — LGdS
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Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези в ближайшие дни пройдёт медосмотр в римском «Лацио». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, воспитанник «орлов» в скором времени присоединится к команде в рамках арендного соглашения с опцией выкупа. «Лацио» заплатит «Интеру» € 1 млн сразу и € 14 млн за полноценный трансфер футболиста, если он проведёт 22 матча в сезоне или римский клуб займёт минимум 10-е место в турнирной таблице Серии А.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых не забил голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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