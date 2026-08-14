«Рома» может заплатить € 40 млн за вингера «Лиона» Фофана — La Gazzetta dello Sport

Итальянская «Рома» может заплатить € 40 млн за флангового нападающего французского «Лиона» Малика Фофана. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, главный тренер «римлян» Джан Пьеро Гасперини хочет видеть игрока в команде. При этом за вингером также следит миланский «Интер».

21-летний бельгиец выступает за «Лион» с января 2024 года. В прошедшем сезоне принял участие в 16 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.