Футбол во Франции столкнулся с угрозой из-за изменения климата — источник

Изменение климата напрямую угрожает проведению футбольных матчей во Франции, сообщает Footmercato. Согласно исследованию, заказанному Французской футбольной федерацией (FFF) у компании Sport 1.5 и изученному L’Équipe, 93% французских клубов уже сталкивались с переносами матчей из-за погодных условий.

Исследование выделило пять основных климатических рисков для футбола: сильную жару, засуху, грозы, зимние осадки и наводнения.

Ситуация может значительно ухудшиться уже к 2030 году. Из-за высокой температуры под угрозой окажутся более 300 тыс. часов тренировок и сборов, а в среднем за год будет фиксироваться 112 дней с пересохшими футбольными полями. Кроме того, примерно треть футбольных полей во Франции расположена в зонах, подверженных затоплению.

Искусственные газоны также не решают проблему. Их температура может быть на 30 °C выше температуры воздуха, а при температуре окружающей среды 40 °C покрытие способно нагреваться более чем до 70 °C.

Ещё более тревожные прогнозы относятся к 2100 году. Согласно исследованию, 86% полей с натуральным покрытием могут сталкиваться как минимум с 80 засушливыми днями в год. В некоторых условиях нормальное проведение футбольных матчей может стать невозможным почти на три месяца ежегодно.

В связи с угрозой FFF уже разрабатывает меры адаптации. Представить новую стратегию и обновлённые протоколы федерация планирует во второй половине 2026 года.