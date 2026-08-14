Александр Гришин высказался о шансах московского «Динамо» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Зенитом».

«У «Динамо» в игре с «Зенитом» совсем мизерные шансы. Динамовцы показали хороший футбол в предсезонных играх, но затем провалили матч с «Крыльями», по делу проиграли «Балтике» и выдали 77 минут унылого футбола в матче с махачкалинским «Динамо». Только в концовке игры их с махачкалинцами прорвало, но до того игру было невозможно смотреть. Наверное, «Динамо» прибавит по ходу сезона, но в этом матче «Зенит» их просто сомнёт, скорее всего», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 16 августа. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.