«ПСЖ» планирует избавиться от конкурента Сафонова после прихода Судзуки – источник

Французский голкипер Люка Шевалье, потерявший место в основном составе «ПСЖ», может покинуть парижский клуб до конца летнего трансферного окна. При этом сам вратарь пока не рассматривает такой вариант, сообщает Footmercato со ссылкой на L’Équipe.

По данным источника, у Шевалье сейчас фактически два варианта. Первый — самому потребовать трансфер ради игровой практики. Пока француз не собирается этого делать. Второй — руководство «ПСЖ» может указать ему на необходимость ухода до закрытия трансферного окна.

На его статус влияет возможный приход японского вратаря Дзиона Судзуки, а также то, что он проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.