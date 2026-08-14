«Он существует на отрицательном топливе». Нагучев — о Дзюбе

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о 37-летнем нападающем Артёме Дзюбе.

«Мне очень жаль, что Дзюба воюет против тех людей, которые его всю дорогу защищали. Всегда. Почему-то в последние несколько лет он выбрал себе такую странную цель. Для меня это совершенно необъяснимо.

Помню, был матч «Арсенал» Тула – «Зенит», где Дзюба забил и отдал голевую. Этот матч комментировали я и Гутцайт. После игры счастливый Дзюба прибежал к нам, обнимался с нами и говорил: «Вы видели, как я ему показал? Вы видели? Я ему доказал!» Это про Роберто Манчини, который отдал его в аренду. Человека счастливее Дзюбы тогда не было на всем свете. Мы за Дзюбу искреннее болели и были очень рады, потому что это означало, что Дзюба поедет на ЧМ-2018 и зажжёт там – так и получилось.

Да, Дзюба говорил очень обидные вещи, но это супер, что он существует на отрицательном топливе. Это потрясающе. Думаю, что Соболев примерно такой же. Это вообще прекрасно, для спортсмена это идеально. Он умный парень, конечно. Но я всегда говорю, что Артём – ребенок, и это нормально. Нормально быть ребенком, когда твой быт пока еще не собран. Он всю дорогу был футболистом. Как только тебе исполнится примерно 40 лет, и ты станешь жить самостоятельной жизнью, ты узнаешь, что такое настоящий быт. А пока ты живёшь такими категориями – я хорошо бью по мячу, а ты кто?» – сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».