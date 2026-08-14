«Смотрит российский футбол с самолёта, он не погружен в него». Нагучев — о Бубнове

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением об экспертизе бывшего защитника «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александра Бубнова.

«Мне кажется, что «Коммент.Шоу» стало заложником одного человека – Александра Бубнова. Это одновременно успех и трагедия. Потому что там есть два действующих резидента, которые очень круто говорят о футболе и делают это классным русским языком, с примерами и реакцией. Это Костя Генич и Дима Шнякин. Их вовлечённость в чемпионат России невероятная, они живут внутри российского футбола.

А Александр Викторович, при всем уважении, смотрит футбол с самолёта. Он не погружен в российский футбол, он его просто смотрит.

Его наблюдения ценны только для тех, кто любит Александра Викторовича. Больше ни для кого. Возможно, это большая аудитория, но это ловушка. Потому что как только Александр Викторович решит уйти, эта аудитория уйдёт вместе с ним», – сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».