Нагучев высказался о словах Соболева про «паразитов»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев назвал слова нападающего «Зенита» Александра Соболева о «паразитах» в «Спартаке» попыткой снять с себя ответственность.

«Не знаю, кто эти паразиты в «Спартаке», о которых говорил Соболев. По-моему, «Спартак» вредил себе сам. Это ещё умножается на жёстких в своих ожиданиях и реакциях болельщиков. Любой великий клуб так устроен.

Как только в любом великом клубе что-то идёт не так, ты сразу думаешь, что кругом почему-то одни враги. Хотя это вообще не так. Тренируйся, играй в футбол и забивай голы – всё. Когда футболисты ищут каких-то врагов, это очень странно. Это значит, что они скидывают с себя ответственность. Потому что на поле-то выходят они. Или не выходят», – сказал Нагучев в видео на YouTube-канале «РБ Спорт. Проекты».

Напомним, весной в интервью Соболев заявил, что «в «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу, из-за них я ушёл».